Komisyon Başkanı Ayman: "Türkiye insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülke"

Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Komisyon Başkanı Hüseyin Ayman, buradaki incelemeler sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayman, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Halk Komisyonu olarak buradayız. Başsavcımıza, Genel Müdür Yardımcımıza, cezaevi personelimize ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz farklı partilere mensup insanlar olarak Türkiye'deki cezaevlerini ziyaret ediyoruz. Silivri Cezaevinden Sincan Cezaevine, Diyarbakır Cezaevinden Düzce Cezaevine bir dizi ziyaretlerde bulunduk” dedi.

Buradaki sorunları not ettiklerini ifade eden Ayman, şunları kaydetti:

“Kırıkkale Cezaevindeyiz ve gerçekten burada bütün hiçbir suç türü gözetmeksizin bütün cezaevindeki mahkum arkadaşları örnekleme yöntemi ile ziyaret etmeye çalıştık. Buradaki sorunları not ettik ve bu sorunları da giderme yolunda hem Adalet Bakanımız ile hem Cezaevleri Tevkif Genel Müdürüz ile ortak bir çalışma içerisindeyiz. Bizim insan haklarına bakışımızın ana fikri insanı yaşat ki devlet yaşasın.”

"İnsan hakkı ihlali bulunmamaktadır"

Komisyon Başkanı Hüseyin Ayman “Eğer Fırat'ın kenarında bir kurt kuzuyu kapsa bunun sorumluluğu bizdedir anlayışı içerisinde. TBMM içerisinden milletvekilleri olarak parti rozetlerimizi bir kenara bırakıp bugün Kırıkkale cezaevine geldik. Buradan da yine Keskin cezaevine gideceğiz ve buradaki sorunlar yani sadece mahkumların tutukluların sorunları değil, aynı zamanda cezaevi personelinin de sorunlarını inceliyoruz. Çok şükür Allah'a ki Türkiye'de bizim bir buçuk yıllık çalışmamızın sonucunda Türkiye'de taammüden organize bir biçimde bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bir işkence diye tabir edebileceğimiz bizim raporlarımızda herhangi bir ifade yer almamıştır. Münferit bir takım olaylar vardır. Bunların çözümü noktasında da biz elimizden geldiği kadar inisiyatif alıp buradaki hastaların nakilleri konusunda, yine sıcak su konusunda, yine başka diğer sorunlar konusunda, yemeklerin iyiliğinden diğer kişisel meselelere kadar görüş saatlerine kadar bu konuları biz inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir kazanımıdır"

Türkiye'nin insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülke olduğuna değinen Ayman, “Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır. Geçmişte Filistin askılarının olduğu işkencelerin yapıldığı, cezaevlerinden bugün çat kapı ziyaret ettiğimizde ve buradaki sorunları inceliyoruz, görüyoruz. Bunların olmaması hangi partiden olursak olalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir kazanımıdır” şeklinde konuştu.