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Kontrolden çıkan otomobil takla attı,:5 yaralı

Kırıkkale’de bariyerlere çarptıktan sonra boş arazide takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de bariyerlere çarptıktan sonra boş arazide takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinden Kırıkkale'ye seyir halinde olan İ.Ş. idaresindeki 34 SY 4341 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra boş araziye takla attı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü İ.Ş.'nin yanı sıra H.Ş., O.Ş., F.Ş. ve Y.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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