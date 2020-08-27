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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla attı

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla atarak tarlaya devrildi.

Kırıkkale'de seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla atarak tarlaya devrildi.



Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Y. (32) idaresindeki 71 AAV 678 plakalı otomobil, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca takla atarak tarlaya devrildi. Kazada araç sürücüsü İbrahim Y. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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