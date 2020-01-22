Kör olan hastalar isyan etti

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşayan ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde ameliyat olan hastalar, sağlına kavuşamadıkları gerekçesiyle adeta isyan etti.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde bir süredir tedavi gören hastalar, iddiaya göre yapılan iğne sonrasında görme yeteneğini kaybetti. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlığına kavuşamayan hastalar, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek ameliyata alındı. Tedavileri devam eden mağdur hastalar, henüz görme yeteneğine kavuşamadığı isyanlarını dile getirdi.

"Kontrolden sonra gözlerimde ağrı başladı"

Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesinde cuma günü iğne vurulduğunu dile getiren Mustafa Tufan, "17 Ocak'ta Tıp Fakültesi Hastanesine gözümüze iğne vurulmak için gittik. Cumartesi günü kontrole gittik. Kontrolden sonra gözlerimde ağrı başladı. Cumartesi-Pazar günü ise temelli ağrımaya başladı. Pazartesi günü tekrar hastaneye geldim. Görmüyorum. Bizi acilen GATA'ya havale ettiler. Şu anda görmüyorum. Ben mağdurum" şeklinde konuştu.

"Hastanedeyim, ameliyat oldum yine görmüyor"

Şu anda gözlerinin hiç görmediğini anlatan Sultan Bozkuş, "Kırıkkale'ye iğne vurulmaya geldim. Sıramız geldi iğneye girdik. Bir gün sonra kontrole geldim. Kontrole gelip gittikten sonra feci ağrılar. Gözüm kör oldu hiç görmedi. Çıldıra çıldıra idare ettik. Şu anda hiç görmüyor. Hastanedeyim, ameliyat oldum yine görmüyor" diye konuştu.

Şeker hastası olduğu için Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi amaçlı gittiğini dile getiren Hatice Erkol (64), "Ben şeker hastasıydım. Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesinde iğne vuruldum. İğne vurdular Cumartesi akşamı gözümüz görmedi. Gözümü istiyorum şikâyetçiyim" dedi.

Gözlerinin görmediğini öne süren Osman Bektaş (58) ise doktorların iğne vurma sonrasında gözlerinin kör olduğunu söyledi.

Arap Övünç (67) ise iğne yüzünden kör olduğunu ve tedavi için Ankara'ya sevk ettiklerini belirtti.

CHP'li vekil meclise önerge sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vurulan iğne sonrasında görme kaybı yaşadığı iddia edilen hasta sayısının 36'ya yükseldiğini söyleyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi sunduğunu kaydetmişti.