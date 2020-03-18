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Korona virüs, çelenk koyma törenine sadece 6 protokol üyesinin katılmasına sebep oldu

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma törenine sadece 6 protokol üyesinin katılması dikkat çekti.


Keskin Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, yeni tip korona virüsü (Covid-19) önlemleri nedeniyle törene İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Üzümcü, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Burak Yörübulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak katıldı. Tören, kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.


Kutlamalar, korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında iptal edilmişti.

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