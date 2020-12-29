Korona virüs tedbirleri arttırıldı, vakalar düştü: Risk haritası normale dönüyor

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Uzmanları ekiplerince, korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için yapılan denetimlerin olumlu etkisi, risk haritasına yansıdı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için Kırıkkale Valiliği koordinesinde denetimler sürüyor. Denetim faaliyetlerinin tek elden yönetildiği İl Salgın Denetim Merkezi'ndeki görevli ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'ne (KGYS) bağlı güvenlik kameralarından da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler ise anbean izleniyor. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında uzman ekipler, maske ve mesafe kurallarını ihlal eden kişiler hakkında uyarılarda bulundu. İkinci kez uyarılanlara da 900 lira cezai işlem yapılması için tutanak tutuldu. Ayrıca alışveriş mağazalarında da kontrollerini gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerine de tedbirler konusunda dikkatli olmaları için uyarı yaptı.

Denetimlerde risk haritasına yansıdı

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması ve alınan tedbirler sayesinde salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Pozitif vaka sayılarındaki gözle görülür düşüş, Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar tedbirler sonrasında normale dönüyor.