İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüse karşı camiler dezenfekte ediliyor

Kırıkkale’de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm camiler dezenfekte edildi.

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tüm camiler dezenfekte edildi.


Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentteki 177 camii ve Kur'an kurslarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, "İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için öncelikli. Şehir genelinde salgına karşı gerekli tüm önlemeleri alıyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da kişisel hijyenin önemli olduğu bu dönemde maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.