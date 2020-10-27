Korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yapılıyor

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında insan yoğunluğunun olduğu alanlar ile kamu binalarında ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kent merkezindeki okullarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor. İnsan yoğunluğunun olduğu alanlarda da çalışmalarını sürdüren ekipler kamu binaları, camiler, Kur'an kursları gibi birçok alanda korona virüse karşı mücadele ediyor. Belediye tarafından kurulan tünelde de ticari araçlar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor. Böylelikle kentte, virüse karşı etkin bir şekilde mücadele veriliyor.

"Pandemi ile mücadelemizi sürdürüyoruz"

İHA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çevre Sağlığı İlaçlama Amiri Murat Gökkaya, 4 ekip 15 personelin kent merkezinde görev yaptığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın yoğunlukla kullanmış olduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını pandemi ile mücadele kapsamında sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarımız, T plaka araçlarımız, servis araçlarımız, kullanmakta olduğumuz tünelde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

"Dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz"

Gökkaya, “Şu anda vatandaşlarımızın yoğunlukla kullanmış olduğu cadde ve bulvarlarda dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda yine vatandaşlarımızın yoğunlukla kullanmış olduğu camiler, Kur'an kursları, toplu taşıma araçları, okullarımız, eczanelerimiz, ambulans istasyonlarımız ve sağlık merkezlerimizde yine aynı şekilde dezenfeksiyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadesini kullandı.