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Korona virüse karşı dualar yükselmeye devam ediyor

Korona virüs salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale’deki tüm camilerden Ramazan ayında da dualar yükselmeye devam ediyor.

Korona virüs salgınının son bulması ve hastaların şifa bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden Ramazan ayında da dualar yükselmeye devam ediyor.


Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüsün (Covid-19) son bulması için Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Ülke genelindeki 90 bin camiden dua programı Ramazan ayında da devam etti.


Kırıkkale Nur Camii'nden edilen dua metninde, “Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlâhi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım! Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" ifadeleri yer aldı.

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