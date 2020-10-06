Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 'moral' desteği

Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına 'moral' desteği veren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, hasta olmayan vatandaşların hastaneleri meşgul etmemelerini istedi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destekler sürüyor. Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Fatma Sönmez, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına "Bir Nefes Alın" diyerek destek amaçlı 'moral' ziyaretinde bulundu. Atıştırmalık kuruyemiş ikramında da bulunan Türkyılmaz, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte yanlarında olmak istediklerini söyledi.

"Hasta olmayanlar hastaneleri meşgul etmesin"

Türkyılmaz, “Covid-19 hastalığından dolayı evinden çıkıp hastaneye gelen insanlar var. Sağlık çalışanlarımız bunalmış durumdalar. Yahşihan Belediyesi olarak bir nefes verelim istedik. Bu nefesi de 250 paket kuruyemiş oluşturduk. İlçemizde bulunan sağlık ocaklarına, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, Tıp Fakültesi Hastanesine teslim ettik. Bir nefes olabildiysek ne mutlu bize. Benim ricam lütfen hasta olmayan vatandaşların hastaneleri yoğun bir şekilde meşgul etmemeleri, temizlik, maske, hijyen ve mesafeye uymaları. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.