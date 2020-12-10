Korona virüsü yenen Belediye Başkanı Türkyılmaz: 'Yemeden içmeden kesildim, nefes almakta zorlandım'

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yakalandığı korona virüsü 14 günlük tedaviyle yenerek sağlığına kavuştu. Türkyılmaz, "Günlük 25 bin adım atan bir belediye başkanıydım, bin 500 adımlara düştük. Yemeden içmeden kesildim" dedi.

Rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, evinde tedaviye alındı. Türkyılmaz, yapılan tedaviler sonrası sağlığına kavuşarak görevinin başına döndü.

Hastalık süresince yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, önceden 25 bin adım atarken hastalık sonrası bin 500 adıma kadar düştüğünü söyledi.

“25 bin adım atarken bin 500 adımlara kadar düştük”

14 günlük karantina süresince evde zor anlar yaşadığını belirten Türkyılmaz, “Ben korona oldum 14 gün inanın evde zor zamanlar geçirdim. Günlük 25 bin adım atan bir belediye başkanıydım, bin 500 adımlara düştük. Yemeden içmeden kesiliyorsunuz. Nefes almakta zorlanıyorsunuz. Herkese bulaşabilir. Herkes 'ilk bulaşacak kişi benim' diye düşünürse insanlar daha dikkat ederler. Maskeye, hijyene ve mesafeye dikkat etsinler. Bir de şunu gözlemledim hastalığım sürecinde. Allah, İl Sağlık Müdürlüğü'nden İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden sağlık camiasından razı olsun. Çok ilgilendiler. Lütfen onların hatırına bile olsa mesafeyi maskeyi kullansınlar” diye konuştu.

“İlaçları kullandım”

Doktorların vermiş olduğu ilaçları kullanmalarını tavsiye eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

“Özellikle ilaç konusunda şunu söyleyeyim, eğer doktorlarımız ilaç diyorlarsa inanın bildikleri vardır. Ben kullandım ilaçları. İnsanların da kullanmasından yanayım. Çünkü bunu yazan bir hekim bir doktor. Bazen işte diyorlar biz kullanmayız kullanırız doktorlar ne diyorsa ona uyalım. Çünkü onların emeği çok onların emeğinin ziyan olmaması için en azından bireysel olarak hepimizin buna riayet etmesini düşünüyorum.”

“Maske, mesafe ve hijyene dikkat edersek yataklar boş kalır”

Vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyen Türkyılmaz, “Korona virüs tedbirleri kapsamında yatak sayılarını Sağlık Bakanlığı'mız duyuruyor. Bir yakınımızın gitmesi gereken yatağı bilinçsiz vatandaşlar doldurmakta. Oysaki yaşlılarımız var kronik hastalarımız var. Allah'a şükür biz evde yattık ama hastanede sıra bekleyen insanlar var. Lütfen maske mesafe ve hijyene temizliğe dikkat edersek o yatağın bir tanesinin boş kalmasını sağlarız” diye konuştu.