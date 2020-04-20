Koronayla mücadele eden sağlıkçılara övgü dolu sözler: "Bu baharın çiçekleri sizlersiniz”

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden kendi hocaları ve tüm sağlık çalışanları için hazırladıkları videoyla "bu baharın çiçekleri sizlersiniz” diyerek övgü dolu ifadeler kullandı.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüse (Covid-19) karşı sağlık çalışanları büyük fedakarlık gösteriyor. Tıp Fakültesi öğrencileri, üniversitedeki hocaları ile sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve moral verebilmek için video hazırladı. Kamera karşısına geçen öğrenciler, "bu baharın çiçekleri sizlersiniz” diyerek sağlık çalışanlarına övgü dolu sözler kullandı.

"Bu baharın çiçekleri sizlersiniz”

Öğrenciler tarafından hazırlanan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenciler olarak bu zor günlerinizde yanınızdayız. Bizler evimizdeyken sizler canınızı ortaya koyduğunuz için, nöbetten çıkıp evinize değil diğer nöbete koştuğunuz için, saatlerce çalışıp yemek yemeyi dahi unuttuğunuz için, uykusuz kaldığınız geceler için, sevdiklerinizden ayrı geçirdiğiniz her bir dakikanız için, çocuklarınıza dahi sarılamazken binlerce çocuğa sahip çıktığınız için, tüm hastalarınıza ailenizden biri gibi yaklaştığınız için, iz bırakan maske gözlüklerin ardında nefessiz kalıp bizlere nefes olduğunuz için, uğradığınız onca şiddet ve hakarete rağmen bizim uğrumuza çabaladığınız için, bizde minnettarız, sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Tüm bunlar bittiğinde bu zaferin kahramanları siz olacaksınız. Bu baharın çiçekleri sizlersiniz."