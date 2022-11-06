Kırıkkale'de 19 yaşındaki genç, sınav merkezini bulmakta güçlük çekince KPSS'yi saniyelerle kaçırdı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) ortaöğretim sınavına giren adaylar heyecan yaşadı. KPSS'ye girmek için Kırıkkale Üniversitesine gelen Samet Kaplan (19), yönlendirici levhaların olmamasını ifade ederek, sınav merkezini bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Kaplan, saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla da aylarca çalıştığı KPSS'yi 10 saniye süreyle sınava giremediğini belirtti. Kaplan, "Biz sol tarafa girdik araba çekeceğimiz yeri servisle kapatmışlar. Biz araba çekecek yer bulamadık. Burada bir tane abi vardı onunla da tartışmaya girdik. Hiçbir bilgilendirme tabelası yok. Ben buraya geldiğimde köşeden döndüğümde kapılar kapandı. Sadece 10 saniyeyle içeri alınmadım. Yönlendirici tabelanın olmaması. Buradan giriş olduğunu bilseydim rahat bir şekilde sınavıma giriş yapabilirdim. Güvenlik sadece soldan dedi başka da kimse beni yönlendirmediği için yani sınava giriş yapamadım" diye konuştu.