Kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu depo yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kullanılmayan araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kullanılmayan araç lastiklerinin istiflendiği depoda yangın çıktı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.