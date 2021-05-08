Kumar baskınında ilginç saklanma yöntemi: Odanın köşesine götürdüğü mutfak kapısının arkasında yakalandı

Kırıkkale'de bir dernekte "kumar" oynayanlardan biri baskında polise yakalanmamak için yerinden söktüğü mutfak kapısını odanın köşesine götürerek arkasına saklandı. Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye toplamda 87 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde bir dernekte "kumar" oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dışarıdan bakıldığında kapalı gibi görünen derneğe baskın yaptı. Okey taşlarıyla "kumar" oynayanlar, karanlık odalarda saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, ışığı açınca odalarda saklanan kişileri tespit etti.

Mutfak kapısını odanın köşesine götürüp arkasına saklandı

Cezadan kurtulmak isteyen 1 kişide, söktüğü mutfak kapısını buzdolabının yanındaki boşluğa götürerek arkasına saklanmaya çalışması da polisin dikkatinden kaçmadı. Kapının arkasında yakayı ele verdi. Burada "kumar" oynayan kişilerin kimlikleri toplanarak GBT sorgulaması yapıldı. Korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de 14 kişiye 6 bin 250'şer liradan toplamda 87 bin bin 500 lira idari para cezası uygulandı.