İhlas Haber Ajansı

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Kumar oynayan 3 şahsa 5 bin 457 lira para cezası

Kırıkkale’de bir kıraathanede kumar oynayan 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de bir kıraathanede kumar oynayan 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi^'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtları ile kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa toplam 5 bin 457 lira idari para cezası uyguladı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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