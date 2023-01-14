Kuraklık, Türkiye'nin en uzun nehrini etkiledi: Su seviyesi azalan Kızılırmak'ta adacıklar ortaya çıktı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık sebebiyle su seviyesi büyük ölçüde azaldı. Nehir yatağında da adacıklar ortaya çıkarken, bölgede yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, "Maalesef bu yıl müthiş bir kuraklık var. Irmağın debisi de iyice düştü. Kaç yıldır böyle bir kuraklık görülmedi" dedi.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuraklık tehditliyle karşı karşıya kaldı. Kış mevsiminde yeterli yağış miktarının olmamasından dolayı bölgede kuraklık sorunu baş gösteriyor. İç Anadolu'nun en doğusundaki Sivas ilinin İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta su seviyesi düştü.

Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta su seviyesinin gözle görülür oranda azalmasıyla adacıklar ortay çıktı. Suyun çekildiği Kızılırmak nehri "dron" ile havadan görüntülendi. Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların olmamasından dolayı bölgede kuraklık yaşandığını söyledi.

"Kaç yıldır böyle bir kuraklık görülmedi"

Son yılların en büyük kuraklığını yaşadıklarını belirten Durmuş, "Kırıkkale Yahşihan ilçesi Kızılırmak vadisindeyiz. Maalesef bu yıl müthiş bir kuraklık var. Irmağın debisi de iyice düştü. Kaç yıldır böyle bir kuraklık görülmedi. Evden eve gidilmeyecek kadar kar kış olması lazım. Türkiye gerçekten kuraklıkla baş başa yüz yüze. Allah yardım etsin zor durumdayız" dedi.

"Kısaca bunun adı kuraklık"

Kızılırmak suyunun azaldığını anlatan Durmuş, "Irmağın durumu gözüküyor. Müthiş bir sıkıntı var, kuraklık var bölgede. Çok zordayız; ülke olarak, bölge olarak, kar yağmama gibi durumla karşı karşıyayız. Sivas'ın dağlarından toplanarak beslene beslene çoğalıyor. Burası Kızılırmak, ama suyu azaldı. Beslenmeyince, su akmayınca, çoğalmayınca, birikmeyince debisi de maalesef bu durumda. Kısaca bunun adı kuraklık" diye konuştu.

"Allah yardım etsin"

10 yıl öncesine kadar yağışların çok olduğunu ifade eden Durmuş, "Son 10-15 yıl önce o kadar yağış o kadar mükemmel olurdu ki. Doğu Anadolu'da kar etkili değil. Kars'ta, Erzurum'da, Van'da görüyoruz ama etkili ve sürekli yağış maalesef yok. Ülke olarak dünya olarak büyük bir kuraklık var. Allah yardım etsin diyorum, inşallah düzelir" şeklinde konuştu.