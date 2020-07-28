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Kurban pazarında pandemi tedbirleri

Kırıkkale Belediye tarafından kurban satış ve kesim yerlerinde pandemi tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanıyor.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla kurban satış ve kesim yerinde korona virüs önlemleri sıkılaştırıldı. Kurban satış alanında çadırlar arasında mesafe bırakılırken Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince de alana girişte ateş ölçümü yapılıyor. Yine alanın belirli noktalarına belediye tarafından el dezenfektanları ve maske kutuları yerleştirildi. Hayvan pazarına kurbanlık getiren araçlar ise girişte kurulu bulunan dezenfekte tünelinden geçirilerek ilaçlama işlemi yapılıyor.



Pazarda pandemi tedbirlerine sıkı takip


Kurbanlık hayvanların yerlerini alması ve satışların başlamasıyla birlikte Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince de kurban satış alanında denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Denetimler kapsamında pazar alanında vatandaşların ve satıcıların maskesiz dolaşmamaları, el sıkışarak pazarlık yapılmaması ve kurbanlık satışları önünde kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarıda bulunuluyor. Ayrıca belediye ekipleri tarafından alandaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürülüyor. Kurban satıcıları alınan önlemlerden memnun olduklarını ifade ederek belediyenin çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

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