Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Kırıkkaleli besici Mehmet İleri (55), hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebilecek durumda olması gerektiğini söyledi. Hayvanın kulak küpesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İleri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Günlük bir hayvanın bakımı 7 kilogramdan başlayıp 10 kilograma kadar yem yer. Hayvanın bakımı için yeri güzel olacak. Bunu bakmak için içeri koyduğun zaman iğnesini, ilacını yapacaksın. Aşıları için küpeleri üzerinde olacak hayvanın. Kulak küpesi çok önemli. Yaşına gelince de bu hayvanlar 2 yaş üstünde olacak. Hayvanın 2 yaşında 2 dişi olur, 3 yaşında 4 dişi olur, 4 yaşında da 4-6 dişi olur. Sadece 2 yaşta kapak belli eder. 3 yaşta belli etmez, düzleniyor hayvanın dişleri. Tabii ki bunlar çok önemli. Gözü kör olmayacak, memesi sakat olmayacak. Hayvan kurban kesim yerine gelene kadar topal olmayacak. İslami şartlarda da kesilecek bu hayvan."

"10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta"

İleri, "Fiyat konusunda da şöyle bir şey var. 10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta. Küçükbaşta da 1 ile 2,5 bin lira arasında değişiyor. Kilo bazında satılıyor. Mandıramızda en büyük tosunumuz 1 ton 200 kilogram. 25 bin liraya da satıldı tosunumuz" dedi.