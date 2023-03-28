Kütüphane Haftası'nda manzaraya karşı kitapları konuştular

Kırıkkale'de Kütüphane Haftası programları manzaraya karşı kitaplar hakkında sohbet edilen etkinlikle başladı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Karakeçili Kaymakamlığı koordinesinde Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi. Kaymakam Ali Can Uludağ, kurum amirleri ve gençlerin katıldığı etkinlikte Tepreş mevkiinde manzaraya karşı kitaplar üzerine sohbet edilerek, en çok kitap okuyan gençlere hediyeler takdim edildi.