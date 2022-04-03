İhlas Haber Ajansı

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Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu

Kırıkkale’de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı uçtu.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgarda bir evin çatısı uçtu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan ve hızı yer yer 60 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar sebebiyle Sanayi Mahallesi 1473. Sokak'taki müstakil bir evin çatısı karşı evin bahçesine uçtu. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yola ve evin bahçesine saçılan çatı parçaları toplandı.

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