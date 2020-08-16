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Kuyuya düşen köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

Kırıkkale’de asfalt şantiyesi kuyusuna düşen bir köpek, ölmek üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'de asfalt şantiyesi kuyusuna düşen bir köpek, ölmek üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Şahlı köyündeki asfalt şantiyesine ait bir kuyuya düşen köpeğin seslerini duyan vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya inen itfaiyeci, köpeği kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Köpek 1 saatlik operasyonla ip yardımıyla kuyudan çıkartıldı. Köpeğin kendine gelmesinin ardından vatandaşlar köpeğe su verdi. Şanssız hayvan daha sonra belediyeye ait hayvan barınağına götürülerek veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

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