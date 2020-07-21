Lastiği patlayan ticari araç bariyere çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale'de lastiği patlayan hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Y. idaresindeki 06 CEG 98 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak savruldu. İhbar üzerine olay 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Müslüm Y. (60) yara almadan kurtulurken, yolculardan Elmas Y. (53), Gamze Y. (26) ve Altemur Y. (1) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.