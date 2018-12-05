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Lavanta Vadisi'ne 33 bin lavanta dikildi

Kırıkkale’nin Balışeyh İlçe Kaymakamlığı tarafından Lavanta Vadisi’ne 15 bin adet daha lavanta fidesi dikildi.

Kırıkkale'nin Balışeyh İlçe Kaymakamlığı tarafından Lavanta Vadisi'ne 15 bin adet daha lavanta fidesi dikildi.


Kırıkkale-Samsun karayolu güzergahında Işıklar köyü mevkisinde Balışeyh Kaymakamlığı tarafından Lavanta Vadisi'nin alanı 35 dönüme çıkartılarak 15 bin adet daha lavanta fidesi toprakla buluşturuldu. Toplamda 33 bin adet lavanta fidesinin dikildiği alanda Lavanta Vadisi oluşturulacak. Proje kapsamında lavanta yağı ve bal üretimi yapılarak çiftçilerin gelirinin artırılması hedefleniyor.


Blışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, “Sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği tesislerin yapılacağı alanda Samsun - Ankara karayolunu kullananlar lavanta çiçekleri eşliğinde çekecekleri fotoğraflarla anılarını ölümsüzleştirecekler. Çiftçilerimiz de kurulacak köylü pazarında ürettikleri ürünlerini satarak yeni gelir kapısına kavuşacaklar” dedi.

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