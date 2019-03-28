Lise öğrencileri yaşlı kadının evini onardı

Kırıkkale'de “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte yalnız yaşayan 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı'nın evini tadilattan geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında il genelinde yardıma muhtaçların yardımına koşan öğretmenler ve öğrenciler, bu kez Etiler Mahallesi'nde yalnız yaşayan 77 yaşındaki Yadigar Pınarcı'nın evini onardı. Tadilat öncesinde evin eksik ve ihtiyaçlarını belirleyen öğrenciler, Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle alınan malzemelerle öğretmenleriyle birlikte evin ilk olarak elektrik, tuvalet ve banyosunun tadilatı için kolları sıvadı. Korkuluk demiri olmayan balkona da okulun atölyesinde hazırlanan demirler monte edildi. 2 gün süren boya, fayans ve temizlik işlerinin ardından ev kullanıma hazır hale gelecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, il genelinde yardıma muhtaç olan insanların evlerinde projenin devam edeceğini söyledi. Vali Sezer, “Meslek liselerindeki arkadaşlarımız öğretmenleriyle beraber bizim Sosyal Yardımlaşma Vakfından da yardım ettiğimiz ailelerimizin evlerini daha yaşanılabilir kılmak üzere bir çalışma yürütüyorlar. İl genelinde meslek liselerinde bu faaliyet yürütülüyor. Çok anlamlı, çok güzel bir proje. Hem çocuklarımızın sosyal faaliyet olarak, sosyal farkındalık olarak toplumla iç içe olmasını sağlıyor hem de bizim ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılamaya yönelik bir nebze olsun bir katkı sağlıyor. Bu açıdan bu anlamı projeyi başlatan Milli Eğitim camiasına ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunu biraz daha geliştirip devamlılığını sağlamak niyetindeyiz. O yönde de çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Eşini 20 yıl önce, oğlunu ise 10 ay önce kaybettiğini anlatan Yadigar Pınarcı, “Tek ben yaşıyorum bu evde, aşağı katta gelinim var. Bir oğlum vardı, 10 ay oldu öleli. Beyim öleli de 20 sene oldu. Tek ben yaşıyorum bu evde. Allah hepinizden razı olsun, hükumetten, devletten, yardım edenlerden. Allah işi gücü rastgelsin, yavrularının gününü görsünler benim gibi sahipsizin elinden tutanlar. Allah bin kere razı olsun” dedi.

"Öğrencilerle, Ailelerle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında öğrencilerle birlikte evin eksikliklerini giderdiklerini ifade eden öğretmen Şaheste Ayyıldız ise, “Okulumuzda bulunan elektrik alanı, metal teknolojik alanlarında bulunan öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili eksiklikleri daha önceden tespit ettiler. Şu anda da onunla ilgili tamiratları yapılıyor. Muhtaç olan ailelerimizin eksikliklerini gidermek için tek amacımız o ve öğrenciler okulda öğrendiklerini hayata geçirebilsin, görebilsinler, uygulayabilsinler. Metal bölümü öğrencileri şu an balkonla uğraşıyor. Tesisat teknolojileri öğrencileri fayans döşeme, tesisat çekme, petek döşeme, alafranga tuvaletler döşeme, sıcak su, soğuk su hattını çekme ile ilgilenecekler. Elektrik bölümü de evin tesisatını döşemeyle ilgilenecekler. Şu an yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah bitince çok daha güzel ev olacak” şeklinde konuştu.

Meslek lisesi öğrencisi Samet Kandemir, “Biz okulda çalışıyoruz, bunları öğreniyoruz. Burada da gelip gerçekleştirmek, hani bunun üzerinde çalışmak çok iyi, yani çok iyi hissettiriyor insanı, hem de muhtaç olan ailelere yardım ediyoruz. Bizim için çok iyi oluyor. İnsan mutlu oluyor. Okulda öğrendiğimizi burada uyguluyoruz. Hem de ihtiyacı olan birine yardım etmiş oluyoruz” dedi.