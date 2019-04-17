Liseli gençler bağımlılıkla mücadele için yürüdü

Kırıkkale'de liseli gençler bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık yürüyüşü yaptı.

Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte liseli gençler ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla caddelerde bağımlılıkla ilgili sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Yeşilay Şubesi, Türk Kızılay Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte meydanda toplanan kalabalık, bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için ellerinde pankartlarla sloganlar atıp, yürüyüş yaptı.

Yürüyüşü bağımlılıkla mücadele için yaptıklarını kaydeden lise öğrencisi Haydar Albayrak, “Ülkemizde bağımlılık olarak yaygın bir sorun var. Gerek teknoloji olsun gerek sigara olsun gerek alkol olsun. Hepsine tepki olarak yaptık. Halkı birazcık olsun bilinçlendirmek istedik" dedi.

Toplumda olması gereken hareketler olduğunu kaydeden Eren Üzümlü, “Aşırı bağımlılığa karşı yürüyüş olması hoş bir duygu uyandırıyor toplumumuzda. Gayet güzel. Devletimiz zaten her zaman zam yapıyor. Ama zammın bir faydası olmuyor maalesef. Yine içen içiyor. Eskiden kapalı ortamlarda sigara içmek serbestti. Şimdi yasaklandı. Bu güzel bir davranış oldu. Güzel bir hareket oldu. Artık herkes kapalı alanlarda içemiyor” diye konuştu.

İnsanların sigara içmesini ve alkol kullanmasını istemediklerini belirten lise öğrencisi Elif Karaca da tepki amaçlı yürüyüş yaptıklarını söyledi.