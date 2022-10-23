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Maçta sahaya kedi girdi

TFF 3.

Lig 2. Grup 8. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Gümüşhane Sportif Faaliyetler maçında sahaya giren kediyi 4. hakem çıkardı.


Lig 2. Grup 8. hafta maçında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un evinde Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta yeşil sahaya kedi girdi. Başpınar Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 56. dakikasında sahaya giren kedi, 4. hakem Kadir Akpınar tarafından zeminin dışına çıkartıldı. Kedi, saha görevlileri tarafından da stattan uzaklaştırıldı. Kırıkkale BA, konuk rakip Gümüşhane SF'ye 3-2 mağlup oldu.

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