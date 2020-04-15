Maske üretimi için kollar sıvandı: Kaymakam dikiyor, başkan ütülüyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadelede yer alan gönüllü kadınlara destek olmak için harekete geçen ilçe kaymakamı dikiş makinesinde, belediye başkanı da ütü tezgahında maske üretimi için mesai yapıyor.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan maske için Delice Halk Eğitim Merkezi tarafından, Hürriyet Ortaokulunda atölye oluşturuldu. Gönüllü kadınların yoğun mesai harcadığı atölyede, 8 kişilik gönüllü kadın ve eğitmenlerden oluşan grup günde 300 adet maske üretiyor. Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak üretilen koruyucu maskeler ilçe sakinlerinin kapılarına kadar götürülüyor. Üretilen maskeler başta hastanelere ve kamu kurumları olmak üzere karantina köylerine ve vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Bu noktada farkındalık oluşturmak ve burada canla başla çalışan kadınlara destek olmak isteyen İlçe Kaymakamı Saliha Karataş dikiş makinesinde, Belediye Başkanı Turgut Özdem de ütü tezgahında maske üretimine destek verdi.

"Hedefimiz bin adet maske üretmek"

Üretime 300 maske ile başladıklarını ve hedeflerinin bin adet olduğunu belirten Delice Kaymakam vekili Saliha Karataş, kurulan atölyede gönüllü kadınların çalıştığını söyledi. Karataş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Öncelikle ülkemize ve tüm dünyaya geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede bu salgından çok fazla kayıp vermeden kısa sürede atlatacağımızı ümit ediyoruz. Dualarımız bu yönde. Biz de ilçe olarak diğer ilçelerde ve Halk Eğitim Merkezlerinde olduğu gibi bu sürece katkı sağlamak adına Halk Eğitim Merkezinde maske üretim çalışmalarına başladık. Geçen hafta itibariyle başladık. Şu an 8 kişi ile çalışıyoruz. Günlük olarak 300 adet maske üretimi ile başladık. Hedefimiz bin adet maske üretmek. Burada üretilen maskeleri de ilçemizde görev yapan hastane personelimize, emniyet ve jandarma personelimize, yine belediye ve kaymakamlıkta çalışan personelimize, ilçemizdeki vatandaşlarımıza dağıtımı konusunda değerlendiriyoruz.”

"Ben de destek için günlük olarak burayı ziyaret ediyorum"

Köylere de maske yolladıklarını aktaran Kaymakam Karataş, “Bunun dışında bir tane köyümüz karantina altında. Şu anda karantina altındaki köyümüze ve diğer köylerimize de ve takip ettiğimiz ailelerimize gönderiyoruz. Ben de günlük olarak buraya kendilerine destek olmak adına elimden geldiği kadar ziyaret ediyorum. Hem talepleri dinliyorum hem ihtiyaçları varsa onları karşılıyoruz hem de bu süreçte onların gayretlerini takdir ve tebrik etmek adına ziyaretlerde bulunuyorum. Elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

"Türkiye bu süreci gayet güzel bir şekilde sürdürüyor"

Türkiye'nin Covid-19 salgınına karşı süreci iyi yönettiğini anlatan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem ise “Dünyamız Covid-19 denilen bir bela ile mücadele ediyor. Tabi bu virüs ülkemizi de etkilemiş durumda. Ama şükürler olsun ki diğer ülkelere nazaran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun nezdinde Sağlık Bakanımız ve diğer bakanlarımızla birlikte Türkiye bu süreci gayet güzel bir şekilde evde kalarak devletin tedbirleri yerinde ve zamanında alınması hasebiyle de diğer ülkelere göre minimum düzeyde sürdürüyor. İnşallah Rabbimden dileğimiz şu ki; hükumetimizin aldığı kararlara vatandaşımızın uyması, evde kalması ve en hafif şekilde de bu süreci tamamlamamız” ifadelerini kullandı.

"Kaymakam hanım dikti, ben de ütü yaptım"

Kaymakam Karataş ile birlikte atölyede maske üretimine destek olduklarını ve burada çalışanlara moral verdiklerini belirten Özdem, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu manada da Delice Kaymakamlığı ve Delice Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyalım diye bir düşüncemiz ortaya çıktı. Halk Eğitim Merkezimizde birlikte sağ olsun hocalarımız, kadın emekçi kardeşlerimiz ile birlikte burada ilçemizin tamamına köyler dahil yetecek şekilde maske üretimine başladık. Şu anda da yapıyorlar. Biz de zaman zaman geliyoruz, kaymakam hanım olsun bizler olsun. Biraz önce de gördüğünüz gibi ben de ütü yapıyordum orada, Kaymakam hanım da dikti. Hem özverili çalışmalarına biz destek olalım hem de burada bir nebze de olsun tuzumuz bulunsun niyetiyle buradayız, üretiyoruz.”

"Herkese yetecek kadar maske Delice'de üretiliyor"

Herkese yetecek kadar maske üretimi yapıldığını da aktaran Özdem, “İlçemizdeki bütün hemşehrilerim şuna insansın; kesinlikle bir telaşa kapılmasınlar. Herkese yetecek kadar maske Delice'de üretiliyor. Günlük şuanda 500-bin adet civarında üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu rakamı bin seviyelerine çıkartırsak hiçbir maske ile ilgili bir sorunumuz olmayacak. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın talimatlarını Delice ilçemizde en güzel şekilde uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

Maske yapımının ortalama 2-3 dakika sürdüğünü belirten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Yaldız da, maskelerin ilk ve son aşamalarında dezenfekte edildiğini ve hijyenik olarak vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Ayrıca, çalışan kadınlar da hep birlikte 'evde kal' çağrısı yaptı.