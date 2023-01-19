MEB projesi ile 17 yaşındaki çoban yeniden okullu oldu

Kırıkkale'de ailesine ait küçükbaş hayvanlarına çobanlık yapan 17 yaşındaki genç, "eğitimle yeniden buluşma" projesi sayesinde 3 yıl aradan sonra okula döndü.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla "eğitimle yeniden buluşma" projesi hayata geçirildi. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, proje çerçevesinde e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan 313 öğrencinin yeniden eğitime dahil edilmesi için çalışma başlattı. Görevli personel tarafından ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılıyor. Proje sayesinde tespit edilen zorunlu eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin okullarına devam etmeleri sağlanıyor.

17 yaşındaki Resul Aktepe'nin de sistemde kaydının olmadığı tespit edildi. Yaklaşık 3 yıldır okula gitmeyen Aktepe, ailesine ait küçükbaş hayvanlara çobanlık yapıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ve görevli personel, Aktepe ailesini köydeki evinde ziyaret etti. Bir süre yapılan görüşmenin ardından ikna edilen Resul Aktepe, lise eğitimi için yeniden okullu oldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt edilen Aktepe'ye ders ve okuma kitapları ile çeşitli eğitim materyalleri hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıt dışı 313 çocuk ve gencin tekrar eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"313 çocuğumuzun olduğunu tespit ettik"

Zorunlu eğitim çağındaki öğrencileri yeniden okullu yapmak için kapı kapı köy köy gezdiklerini ifade eden Telefoncu, "Bakanlığımızın başlattığı 'eğitimle yeniden buluşma' projesi çerçevesinde Kırıkkale'mizde tüm çocuklarımızın eğitim ile buluşması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizde de ortaöğretim okullaşma oranımız yüzde 98 civarında. Temel eğitimde bu oran yüzde 99'larda. Zorunlu eğitim çağında olup çeşitli nedenlerle eğitime devam edemeyen 313 çocuğumuzun olduğunu tespit ettik. Çocuklarımızı eğitimin içine almak için kapı kapı köy köy geziyoruz" dedi.

"Eğitimsiz çocuğumuz kalmayacak"

Telefoncu, "Hedefimiz zorunlu eğitim çağı içinde olup öğrenimine devam edemeyen hiç bir çocuğumuzun kalmaması. Sayın Bakanımızın da bu konuda çok net talimatı var. Eğitimsiz çocuğumuz kalmasın, eğitimsiz gencimiz kalmasın. Bu anlamda yakın köylerimizden birine geldik. Resul gibi 313 çocuğumuz var onları sistemin içine kayıt ediyoruz. İnşallah eğitimsiz çocuğumuz kalmayacak" diye konuştu.