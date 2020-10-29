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Mehter marşının ritmine kendini kaptırdı, hem oynadı hem de canlı yayınladı

Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran takımının seslendirdiği marşın ritmine kendini kaptıran bir vatandaş, hem oynadı hem de o anları canlı yayınladı.

Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran takımının seslendirdiği marşın ritmine kendini kaptıran bir vatandaş, hem oynadı hem de o anları canlı yayınladı.


Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlara mehter takımı tarafından konser verildi. Marşın ritmine kendini kaptıran vatandaş ise hem oynadı hem de telefondan canlı yayın yaptı. Akşam saatine kutlamaların devam ettiği etkinlik, havai fişek gösterileriyle son boldu.

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