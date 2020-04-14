Meslek liseleri üretiyor Kırıkkale Belediyesi kullanıyor

Kırıkkale'de bulunan Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen dezenfektan ve temizlik ürünleri belediyenin ilaçlama çalışmalarında kullanılıyor. Konuyu değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Öğrenci ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Meslek liselerimiz tarafından üretilen ürünleri belediye temizlik işleri ekiplerimiz tarafından kullanılmaya başlandı. Belediye olarak meslek liselerini ürettiği ürünleri kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri de Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.