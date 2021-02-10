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Meteoroloji uyardı: Kırıkkale ve Çankırı'da hafta sonu kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı’da hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 15 derece birden azalacağını ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale ve Çankırı'da hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 15 derece birden azalacağını ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kırıkkale ve Çankırı illerine yeni bir kar müjdesi geldi. Şubat ayında mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren 15 derece azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalıyor. Hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

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