Mevzuat tamamladı, sözleşmeli tarım ve hayvancılık TBMM'ye taşınıyor

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, sözleşmeli tarım ve hayvancılıkla ilgili yasal mevzuat çalışmalarının neticelendiğini belirterek, "Bugün itibariyle mevzuat çalışmamız neticelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz sevk etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, çeşitli ziyaretler yapmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılanan Gizligider, mesire alanı Oba Köy de öğrencilere yönelik yapılan tarım faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunan Gizligider, öğrencilerle birlikte sebze tohumlarını toprakla buluşturdu. Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Tarım Sektör Buluşması Programı'na katıldı.

Tarım anlamında 2022'nin 2021'e göre daha iyi bir yıl olduğunu ifade eden Gizligider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma büyük destekler verdiğini söyledi.

"Bu yıl çiftçimizin yüzünün güldüğünü düşünüyoruz"

Verilen desteklerle çiftçilerin yüzünün güldüğünü belirten Gizligider, "Şükür bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. Özellikle Kırıkkale'de ve Orta Anadolu'da, tahıl yoğunluğunun olduğu bu bölgede hem fiyat hem de bereket itibariyle güzel bir yıl oldu. Allah'ta yardım etti, kulu da yardım etti. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizim götürdüğümüz tekliflerin tamamını hiç itirazsız bir şekilde, hatta yer yer yükselterek kabul etti ve büyük bir destek verdi. Bu yıl çiftçimizin yüzünün güldüğünü düşünüyoruz" dedi.

"Tartışmaların biteceği bir sistem getiriyoruz"

Sözleşmeli tarım ve sözleşmeli hayvancılık mevzuat çalışmalarının neticelendiğini belirten Gizligider, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle mevzuat çalışmamız neticelendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz sevk etmeyi düşünüyoruz. Bunun içinde neler var? Sözleşmeli tarım ve sözleşmeli hayvancılık. Hep konuşulur ama bir türlü sistematik olarak başlayamadı. İnşallah artık buna geçiyoruz. Yani bu nedir? Üreticinin de tüketicinin de satın alanın da korunduğu bir sistem. Herkesin sözünde durmak zorunda olduğu ve bu sisteme girenin başta üründe sigorta zorunluluğunun bulunduğu, ardından benim param ödendi ödenmedi veya çiftçi bana ürünü verdi vermedi gibi bu tartışmaların biteceği bir sistem getiriyoruz."

"Beyan edilen farklı üretilen farklı"

Yeni tarım modelinin çiftçilere ciddi kolaylıklar ve kazançlar sağlayacağını anlatan Gizligider, "Bu sisteme girenlerinde ciddi kolaylıkları ve kazançları olacak. İnşallah bu ürün desenini izin sistemiyle beraber sözleşmeli tarım ile birlikte hayata geçireceğiz. Çünkü biz de bilemiyoruz ne kadar buğdayımız, mısırımız, domatesimiz var birçok şey tahmini. Beyan edilen farklı üretilen farklı. Niye farklı? Onun desteği var öbürünün yok mesela. Bunu inşallah bitirmek istiyoruz" diye konuştu.