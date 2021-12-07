Mezarlıklar yüzde 90 doldu: Belediye yeni mezarlık için çalışma başlattı

Kırıkkale Belediyesi, şehir merkezindeki mezarlıklarda doluluk oranının yüzde 90'a ulaşmasının ardından 70 dönüm arazi üzerine yeni mezarlık inşa edecek.

Kırıkkale Belediyesi, çevreyolu üzerindeki araziye kent merkezine hitap edecek yeni bir mezarlık alanı için çalışma başlattı. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine camii, gasilhane, taziye evi, oto park ve benzeri sosyal donatılar inşa edilecek mezarlığın 2022 yılından tamamlanması hedefleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehir merkezideki mezarlık alanlarının ihtiyaca cevap veremez duruma geldiğini ifade ederek, yeni mezarlık için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeni mezarlık alanında bulunacak fiziki yapılar hakkında da bilgiler aktaran Saygılı, "Burada vatandaşlarımız taziye ziyaretlerini, defin işlemlerini rahat bir şekilde yapmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşil dokuyu yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla da çoğaltacağız. Bu alanda ayrıca camii, gasilhane, taziye evi, oto park ve benzeri sosyal donatılar olacak. Burada da cenaze ve defin hizmetleri ücretsiz bir şekilde ekiplerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşımızın hizmetinde olacak. Bir kısmı da ücret karşılığında aile mezarlığı olarak satışa sunacağız" dedi.

Kırıkkale Belediyesi'nin yürüttüğü projelerin de şehirde göze çarptığının dile getiren Saygılı, verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini kaydederek, "Şehrimiz şuan şantiye halinde, bir tarafta bilim parkı, buz pisti, diğer tarafta etiler köprülü kavşak, 3 ayrı yeni park inşası, millet bahçesi, asfalt, bordür, mahalle konağı çalışmalarımız her tarafta devam ediyor. Aziz milletimize hizmet etmenin verdiğimiz sözlerin teker teker yerine getirilmesinin mutlu oluyoruz. Hamdolsun, gece gündüz demeden aziz şehrimiz için çalışıyoruz. Yaptığımız her işte başımız dik, anlımız ak. Yaptığımız yatırımlar gurur duyduğumuz başarı olacak" diye konuştu.

Saygılı, şehrin yapılan bu yatırımlar ile çehresinin değiştiğini belirtirken 5 bin kişiye iş istihdamı oluşturacak, tüm şehrin ekonomik anlamda fayda sağlayacağı Roket-San ile Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve Depo Komutanlığı da şehrin yapısına önemli ölçüde katkı sağlayacağının altını çizdi.