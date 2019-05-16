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Mezarlıktaki dini kitapların bulunduğu yeri harabeye çevirdiler

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında bulunan dini kitapların olduğu bölümü ve bay-bayan lavabolarını kimliği belirsiz şahıslar tarafından harabeye çevrildi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında bulunan dini kitapların olduğu bölümü ve bay-bayan lavabolarını kimliği belirsiz şahıslar tarafından harabeye çevrildi.


Sulakyurt ilçesindeki Aile Mezarlığına giren kimliği belirsiz şahıslar Kur'an-ı Kerim ve dini kitapların olduğu bölüm ile şadırvan ve bay-bayan lavabolarını harabeye çevirdi. Dış mekanda dini kitaplarının muhafaza edildiği kilitli paneli de kıran şahıslar, lavaboları ve kapılarını kırıp kayıplara karıştı. Polis ise o şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik yaptığı açıklamada, “Kimliği belirsiz şahıslar maalesef bu mübarek Ramazan ayında Aile Mezarlığındaki şadırvan, bay-bayan lavabolara saldırıda bulunmuşlar. Kapıyı kırmışlar Kur'an-ı Kerim'in ve dini kitapların bulunduğu kilitli paneli kırmışlar. Belediye olarak hasarlı yerleri tekrardan onarıp halkımızın hizmetine sunacağız. Saldırganların yakalanması için ilgili yerlere müracaatımızı yaptık” dedi.

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