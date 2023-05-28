MHP Milletvekili Öztürk: "Bugün FETÖ ve PKK kaybetmiştir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Bugün, Türkiye'de bu sonuçlarla birlikte Cumhur İttifakı kazanmıştır. Kaybeden ise PKK olmuştur, FETÖ olmuştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde Kırıkkale'de büyük bir oy artışının yaşandığını söyledi. Türk milletinin vatanına, milletine, bayrağına, ezanına, Kur'an'ına ve devletine bir kez daha sahip çıktığını ifade eden MHP'li Öztürk, Türkiye'nin büyümesini ve ilerlemesini hiçbir gücün durduramayacağını belirtti. Öztürk, "Yüce Rabbim Cumhur İttifakı'yla birliktedir. Yüce Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye bizlerle beraberdir. Bizler de ömrümüz yettiği müddetçe Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Türkiye'nin önüne çıkan engelleri birer birer hep birlikte aşacağız" ifadesini kullandı.

"Türkiye'de 'Togg mu soğan mı?' diyenler kaybetmiştir" diyen Öztürk, "Bugün Türkiye'de bu sonuçlarla birlikte Cumhur İttifakı kazanmıştır. Kaybeden ise PKK olmuştur, FETÖ olmuştur. Kaybeden Amerikan emperyalizmi, kaybeden emperyal güçler olmuştur. Kazanan ise Türk milleti, Türk devleti ve Türk devletler teşkilatı olmuştur" şeklide konuştu.