MHP'li Öztürk: “Ülke genelinde üreten belediyecilik modelini uyguluyoruz”

Halil Öztürk, ülke genelinde partilerine bağlı belediyelerin 'üreten belediyecilik modelini' uyguladıklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) üreten belediyecilik modeli olduğunu belirten Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, uzun süredir Milliyetçi Hareket Partili belediyeler olarak hem kentte hem de ülkenin diğer yanındaki belediyeler olarak bu modeli uyguladıklarını ifade etti.

“Bu altyapı Yahşihan'ı kaldırabilir düzeyde değil”

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın içme suyu, kanalizyon ve yağmur suyu çözümü ile ilgili bazı girişimlerinin olduğunu kaydeden Öztürk, şu bilgileri aktardı:

“Biz de bu girişimleri sonucunda yanlarında olduk. Şu anda Yahşihan'ın altyapısının 70 bin nüfusa kadar kaldırabilir ama Yahşihan'ın gün içerisindeki nüfusu 80 bin ve 100 binleri bulduğu için bu altyapı Yahşihan'ı kaldırabilir düzeyde değil. Sürekli su patlamaları ve arızaları, diğer taraftan yağmur sonucu biriken sular bütün bunlar Yahşihan'ın altyapısını yeniden gözden geçirilmesini ve altyapısının yeniden yapılması gerekiyor.”

“45 milyon lirası Yahşihan Belediyesine hibe olarak verilecektir”

“Belediye Başkanımız da göreve geldiğinden itibaren yapmış olduğu müracaatlarda bizlere ve İller Bankasına bu sorunun giderilmesi hususunda destek talebinde bulunmuştur. Biz de bu sürecin takipçisi olduk. İçme suyu proje bedeli toplam 53 milyon 437 bin lira. Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi bedeli ise toplamda 35 milyon 931 bin Türk Lirası. İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesinin toplam bedeli 89 milyon 368 bin 472 Türk Lirasıdır. Bu kredi İller Bankasından çıkmış durumdadır. Bu kredinin güzel olan yanı şudur; Bu yaklaşık 90 milyon liranın yüzde 50'si 45 milyon lirası Yahşihan Belediyesine hibe olarak verilecektir. Geri kalan 45 milyon lira da çok uzun vadeli bir ödeme şeklinde İller Bankasına ödenecektir” dedi.

“İller Bankası tarafından 4 Şubat 2020 günü ihale edilecektir”

Altyapı tamamlandığında yaklaşık 400 bin nüfusun ihtiyacını karşılayabileceğini aktaran Öztürk, “Bu şekilde alt yapının tamamlanması halinde yaklaşık 400 bin nüfusun su, kanalizasyon, yağmurlama ihtiyacını karşılayan bir sistem Yahşihan ilçemizde kurulmuş olacaktır. Bunun ihale bedeli budur. İller Bankası tarafından 4 Şubat 2020 günü ihale edilecektir. Daha sonra müteahhit ile sözleşmenin imzalanmasıyla beraber yaklaşık 700 gün içerisinde bu sürecin tamamlanması hedeflenmektedir. Yahşihan ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'dan yapı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında bilgiler alan Öztürk, daha sonra ilçe ziyaretleri kapsamında önce muhtarlarla bir araya geldi. Burada muhtarların sorun ve taleplerini dinledikten sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, belediye müdürleri hazır bulundu.