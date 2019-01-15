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MHP'li vekilden Bakan Pakdemirli'ye 'kenevir' mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeniden kenevir üreteceğiz” açıklamaları sonrasında 19 ile kenevir üretimi için izin verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yeniden kenevir üreteceğiz” açıklamaları sonrasında 19 ile kenevir üretimi için izin verildi. Kırıkkale'de de kenevir üretiminin yapılması için MHP'li vekil, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye mektup yazdı.


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapılacak çalışmalarla kenevir üretiminin artırılacağına ilişkin açıklamaların ardından üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Karabük, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde kenevir üretimi yasallaştırdı.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, kenevir üretiminin Kırıkkale'de de yasallaşması için hem TBMM'ye soru önergesi verdi hem de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye mektup yazdı.



“Bakana mektup yazdım”


MHP'li Öztürk yaptığı yazılı açıklamada; “Kırıkkale'nin bir önemli sorununa daha çözüm sunmak üzereyiz. Son günlerde gündemde olan kenevir yetiştiriciliğinde Kırıkkale'ye de izin verilmesi konusunda gerekli girişimleri başlattık. Bu kapsamda hem TBMM'de yazılı soru önergemizi verdik hem de Tarım ve Orman Bakanımıza bir mektup yazarak Kırıkkale'nin de kenevir yetiştirebilmesi için gerekli iznin verilmesini istedik. Onunun takipçisiyiz ve müjdeli haberlerin gelmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

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