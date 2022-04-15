Milli Eğitim Müdürü Telefoncu: "Oluşturulan samimi ve güzel iklim devam edecek"

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Telefoncu'nun göreve başlaması ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü koordinasyon birimine görevlendiren eski Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi için iftar programı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan Telefoncu, eğitim camiası olarak her zaman birlikte olduklarını belirterek Tüfekçi'nin ayrılışını bir veda olarak görmediklerini söyledi.

Öğrencilerin başarıya ulaşmalarındaki kararlılığın hiçbir zaman aksatılmayacağını bir kez daha hatırlatan Telefoncu, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte kaldığımız yerden kararlılıkla eğitimdeki yolumuza devam edeceğiz. Burada güzel ve samimi bir iklim var. Bu iklim hizmetlerimiz için çok kıymetli ve değerli. Bu iklim artarak devam edecek. Değerli müdürüm geçen süreçte büyük emekler vermiş. Ondan önceki müdürlerimiz de öğrencilerimizin geleceği adına büyük çaba göstermişler. Burada güzel çalışmalar yapılmış. Emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte sizlerle çeşitli vesilelerle daha çok birlikte olacağız ve güzel adımlar atacağımıza inancım tamdır" dedi.

Yusuf Tüfekçi de konuşmasında, "Rabbime hamd ediyorum muhteşem bir çalışma ortamı oldu. Çok güzel bir aile ortamı oluşturduk. Bunun sonucu itibariyle de Kırıkkale, eğitimde hak ettiği yere ilerliyor. Bu başarıyı tüm eğitim camiası olarak sağlamış olduk. Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duydum, onur duydum" ifadesini kullandı.

Üstlendiği sorumluluğa layık olmaya çalıştıklarını belirten Tüfekçi, "Bu bir bayrak yarışı. Aldığımız sorumluluğu şerefle taşıdık. Bu nedenle onurla, gururla ve huzurla bayrağı teslim ediyorum. Bu bayrağı bir üst seviyeye taşıyacak bir arkadaşımıza bunu devrediyoruz. Bizlere emanet edilen millî eğitim ailesini ve bu emaneti nasıl daha iyi taşıyabilirim bunun gayesi içinde olduk. Sizleri, öğretmenlerimi, öğrencilerimi ve velilerimi yürekten sevdiğimi belirtmek istiyorum. Gönlümdeki yeriniz hiç bir zaman silinmeyecek ve hep zinde kalacaktır. Burada bulunamayan tüm arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Kentimizi eğitimde Türkiye birincisi hedefimiz vardı. Sizlerden tek bir isteğim var aynı istikrar ve kararlılıkla bu hedefe ulaşmanızı arzu ediyorum. Çok daha güzel günlerde sizlerle birlikte olmak dileği ile hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Telefoncu, Tüfekçi ve ailesine Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları adına plaket verdi. İkili sohbet ve görüşmeler ile vedalaşmaların ardından düzenlenen iftar programı son buldu. Programa, eğitim camiasından çok sayıda yönetici ve çalışan personel katıldı.