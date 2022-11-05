İhlas Haber Ajansı

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Minibüs ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale’de yolcu minibüsüyle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu minibüsüyle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 karayolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Y. idaresindeki 06 EC 3864 plakalı pikap ile R.Y. yönetimindeki 71 DP 273 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araç da çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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