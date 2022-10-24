Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de seyir halindeki minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 BDE 376 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen R.E. yönetimindeki 66 AAF 700 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs, tabela direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan minibüs şoförü M.K., vatandaşlar tarafından bir otomobil ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne götürülürken, kamyonetteki diğer yaralı da ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından, araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.