Minikler araçları durdurup uygulama yaptı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan uyulama ile “Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” etkinlikleri kapsamında öğrenciler araçları durdurup uygulama yaptı.

Sulakyurt Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri okul çevresindeki yaya geçidi olan yerlerde kontrol yaptı. Trafik polislerinin kep ve yeleklerini özel eğitim öğrencileri giymek isteyince polisler kep ve yeleklerini öğrencilerin giymesi için verdi. Uygulamada, İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesiyle ilgili “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yayaların geçiş önceliğine dikkati çekildi.

Öğrencilere trafik polisleri tarafından önce yapacakları uygulama hakkında bilgiler verildi. Daha sonra bazı öğrencilerin üzerine polis yeleği giydirilerek okul önünde bulunan yaya geçidinde uygulama yapıldı. Öğrenciler ellerinde trafik işaretiyle yoldan geçen sürücüleri durdurarak yaya kaldırımından yayaların geçmesi sağlandı. Okulun diğer öğrencilerine de trafik işaretlerinin yer aldığı dövizler dağıtılarak yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekildi.

Uyulamadan memnun kalan sürücüler de öğrencilerin yapmış oldukları uyulamadan memnun kalarak yaya kaldırımlarının olduğu yerlerde önce yavaşladılar daha sonra da durarak yayaların geçmesini beklediler.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, Okul Müdürü Yıldıray Doğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.