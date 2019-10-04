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Minikler hayvanları besledi

Kırıkkale’de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 200 öğrenci, Kırıkkale Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi.

Kırıkkale'de, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle 200 öğrenci, Kırıkkale Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağını ziyaret ederek yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi.


Sokak hayvanlarının hayata tutunması ve yeni sahiplerini bulabilmesi için çalışmalara devam eden Kırıkkale Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı, minik misafirlerini ağırladı. Barınağı heyecanla gezen 200 öğrenci, yavru köpeklere özel ilgi gösterip, yiyecek verdi. Görevli uzman personel eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, barınak ve hayvanlar hakkında bilgi aldı.


23 bin 700 metre kare alan üzerinde kurulu olan barınakta 180 yetişkin, 40 yavru köpeğe bakılıyor. Bölgenin en büyük hayvan barınağının Kırıkkale'de olduğunu belirten yetkililer, "Kısırlat Aşılat Yaşat" projesi kapsamında sokak hayvanlarını alıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar yaşam alanlarına bırakıldığını bildirdi.


Öğrenciler ve okul idarecileri hayvan barınağında düzenli olarak bakılan ve sokak hayvanları için yapılan projeler için Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür etti.

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