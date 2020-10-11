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Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 2

Misli.

com TFF 3. lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 kaybetti.



Stat: Başpınar


Hakemler: Mehmet Türkmen, Ali Gün, Hüseyin Sepetçioğlu, Elif Köroğlu


Kırıkkale BA: İlker Günay, Mücahit Haktan Karabulut (Buğra Şahiner dk. 46), Ayhan Gürbüz, Aykut Çift, Ali Helvacı ( İbrahim Zeytin dk. 66), Bilal Özdemir, Hüseyin Erol, Mehmet Bozcan, Hasan Akdemir, Özkan Yiğiter (Reşit Akbulut dk. 76), Mehmet Berke Yanmaz (Mehmet İncesu dk. 66)


Yedekler: Emrullah Avaşar, Necmican Cebeci, Doğukan Subaşı


Teknik Direktör: Hasan Basri Kara


68 Aksaray Belediyespor: Mehmet Akif Önal, Şevket Güngör, Gürcan Gözüm, Fatih Şerifoğlu (Oğuzhan Köseoğlu dk. 75. dk.), Mehmet Atik (Muzaffer Kahraman dk. 29), Muhammet Taha Şahin (Mustafa Apardı dk. 84. ?), Serkan Gürses,, Güney Tutcuoğlu (Ahmet Can Arık dk. 85 ?), İbrahim Konuksever, Necmi Çoban, Vehbi Furkan Yıldırım


Yedekler: Ömer Eleler, Ömer Yıldırım, Hikmet Enes Etlik


Teknik Direktör: Cüneyt Tiryaki


Goller: Fatih Şerifoğlu (dk. 43), Mustafa Aparadı (dk. 90+3)


Sarı Kartlar: Şevket Güngör, Taha Şahin, Güney Tutcuoğlu (68 Aksaray Bld.), Ayhan Gürbüz (Kırıkkale BA)

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