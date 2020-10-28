İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - Modafen: 0

Misli.

com TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Modafen ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Başpınar


Hakemler: Mustafa Aydın, Şaban Karaderili, Ali Çakır, Murat Durgutoğlu


Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay, Adem Ercan, Emre Avcı, Ayhan Gürbüz (Şeref Ercan dk. 90 ?), Aykut Çift, Ali Helvacı, Mehmet İncesu, Hüseyin Erol, Mehmet Bozcan, Necmican Cebeci, Özkan Yiğiter (Mehmet Berke Yanmaz dk. 54)


Yedekler: Hasan Akdemir, Bünyamin Başar, Emrullah Avaşar, İbrahim Kongur


Teknik Direktör: Erman Güraçar


Modafen: Rasim Mutlu, Hakan Özhan, Gökhan Çetinkuş, Ceyhun Yelkenci (Erdoğan Erdoğan dk.46), Yıldıray Koçal, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Emin Kaan Arslan, Fevci Can Bozkuş (Gökhan Karataş dk.76), Hakan Yağmurkaya (Onur Demir dk.46), Tunahan Birinci, (Enes Ata dk .46)


Yedekler: Berke Radar, Efe Niyazi Kurtulmuş, Emre Bayraktarbaşı


Teknik Direktör: Tamer Gürsan


Sarı Kartlar: Adem Ercan, Mehmet Berke Yanmaz (Kırıkkale BA), Emin Kaan Arslan (Modafen)

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.