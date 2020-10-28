Misli.com 3. Lig: Kırıkkale BA: 0 - Modafen: 0

com TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 6. haftasında konuk ettiği Modafen ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Başpınar

Hakemler: Mustafa Aydın, Şaban Karaderili, Ali Çakır, Murat Durgutoğlu

Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay, Adem Ercan, Emre Avcı, Ayhan Gürbüz (Şeref Ercan dk. 90 ?), Aykut Çift, Ali Helvacı, Mehmet İncesu, Hüseyin Erol, Mehmet Bozcan, Necmican Cebeci, Özkan Yiğiter (Mehmet Berke Yanmaz dk. 54)

Yedekler: Hasan Akdemir, Bünyamin Başar, Emrullah Avaşar, İbrahim Kongur

Teknik Direktör: Erman Güraçar

Modafen: Rasim Mutlu, Hakan Özhan, Gökhan Çetinkuş, Ceyhun Yelkenci (Erdoğan Erdoğan dk.46), Yıldıray Koçal, Mehmet Burak Yılmaz, Umut Uysal, Emin Kaan Arslan, Fevci Can Bozkuş (Gökhan Karataş dk.76), Hakan Yağmurkaya (Onur Demir dk.46), Tunahan Birinci, (Enes Ata dk .46)

Yedekler: Berke Radar, Efe Niyazi Kurtulmuş, Emre Bayraktarbaşı

Teknik Direktör: Tamer Gürsan

Sarı Kartlar: Adem Ercan, Mehmet Berke Yanmaz (Kırıkkale BA), Emin Kaan Arslan (Modafen)