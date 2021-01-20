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Mobil atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ufak çaplı yangın paniğe neden oldu.


Yangın, sabah saatlerine Yahşihan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinin üst katında bulunan dolabın elektik kontağının tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ufak çaplı maddi hasar oluşturdu.

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