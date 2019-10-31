'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda çocuklar, eğlenerek öğreniyor

İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye'yi dolaşan eğitim tırındaki mobil sınıfta, ilkokul ve ortaokul öğrencileri eğlenerek öğreniyor.

Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Kırıkkale'ye geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan eğitim tırı, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına konuşlandı.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan mini trafik eğitim parkurunda polis memurlarının kontrolünde akülü araç kullanıp kırmızı ışık, park etme yaya önceliği gibi çeşitli eğitimleri alıyor.

İl merkezindeki çocuklara trafik eğitimi veren İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, İçişleri Bakanlığının önderliğinde 'Mobil Trafik Eğitim Tırları' yapıldığını söyledi.

Tır dorsesinin içindeki hazırlanan sınıfta çocuklara trafik eğitimi verildiğini aktaran Aktürk, şöyle konuştu: "Bu tırlar şehirlerimize gelmekte. Bizim şehrimizdeki gibi trafik eğitim parkuru olmayan olsa da bir çok çocuğumuzun ve vatandaşımızın gidip faydalanamayacağı için vatandaşımızın ayağına getirilmesi planlanmıştır. Bu maksatla bizim tırımız iki günlük süreyle ilimizde görevlendirilmiştir. Biz ilimizde daha çok vatandaşımıza ulaşılması maksadıyla tırımızın bu meydanda 2 gün boyunca konuşlanması ve eğitimde bulunulmasını planladık. Burada özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız tırın içerisindeki dorse kısmında hazırlanmış eğitim salonunda teorik olarak trafik ile alakalı olarak bilinmesi gereken ana konular konusunda bilgilendiriliyor. Daha sonra edinmiş oldukları bilgiler ışığında da arkamızda yere serilmiş olarak bulunmakta olan parkurda canlı bir şekilde trafik kurallarını uygulayıp pekiştirilmesini sağlamaktayız."