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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kırıkkale’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, 18.30 sıralarında Kırıkkale merkez Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. (31) idaresindeki 01 TY 619 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu E.D.'nin (64) kullandığı 71 DT 315 plakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü H.B. ile otomobil sürücüsü E.D. (64) ve yolcu olarak bulunan M.Ç. (62) yaralandı. Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü H.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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