İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, motosikletin çarpması neticesinde yaralandı.

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, motosikletin çarpması neticesinde yaralandı.


Kaza, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.'nin kullandığı 71 AHC 517 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki S.Ç.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.H. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.