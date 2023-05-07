İhlas Haber Ajansı

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Motosikletten düşen anne ve kızı ölümden döndü

Kırıkkale’de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi neticesinde araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan anne ve kızı ölümden döndü.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi neticesinde araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan anne ve kızı ölümden döndü.



Edinilen bilgiye göre, M.B.'nin kullandığı 71 ACT 948 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Millet Bulvarı üzerinde devrildi. Araç trafiğinin akıcı olduğu yola savrulan M.B. ile 7 yaşındaki kızı yaralandı. 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Motosiklet ise trafik polisi tarafından yapılan inceleme sonrası otoparka kaldırıldı.

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